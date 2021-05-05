Засохшие листья деревьев весной объяснил аким Алматы

Есть ряд причин.

Алматинцы в ходе прямой линии "Акимат.LIVE" на канале Алматы пожаловались акиму Бакытжану Сагинтаеву на то, что в городе уже весной есть засохшие деревья с пожелтевшими листьями. Глава мегаполиса назвал причины, по которым в городе есть сложности с поливом, передает zakon.kz.

По словам Сагинтаева, сейчас в Алматы запустили 9 скважин, которые обеспечивают полив. Для деревьев, растущих вдоль дорог, через "Тазалык" автомобильный подвоз воды организован. Компании, которые на подряде.

Важный вопрос сохранение зеленых насаждений, но наша задача, чтобы каждое дерево прижилось. Мы стараемся больше сажать свои родные деревья, которые здесь издревле росли. Они меньше подвержены болезням, лучше приживаются, чем импортные. Сейчас деревья туи у нас по городу болеют, желтых туй больше стало. В целом они декоративные, должны высаживаться там где красоту надо наводить. Колебания температурного режима влияют, апрельские изменения погоды повлияли, и эти туи болеют сейчас, - сказал Сагинтаев.

Есть немало проблем с арыками, которые также служат для полива деревьев.

Арыки это история города, они всегда были и дальше мы должны систему развивать, и полив, и отвод воды. Но город растет, есть присоединенные территории, какова там ситуация? Происходят подтопления, воде дальше некуда идти там. Для этого мы занялись инвентаризацией арычной системы. Мы думали, что у нас 1100 км арчноый системы, в итоге обнаружили, что не учтены еще 280 км. Мы об одной цифре, реальность другая. И другая реальность не соединена между собой. Таких зон оказалось 1400, которые не соединены с центральной арычной системой. Мы сейчас решили, нужно соединить и новые арыки строить, 380 км дополнительно построить и снять тупиковые зоны, - заключил Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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