Токаев поздравил Жапарова с принятием новой Конституции

Он направил поздравительную телеграмму Президенту Кыргызстана.

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Президенту Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Садыру Жапарову по случаю принятия новой Конституции Кыргызской Республики.

Всенародно поддержанный Основной закон закладывает прочный фундамент долгосрочной стратегии развития Кыргызстана, защиты его суверенитета и дальнейшей консолидации общества. Успешное претворение в жизнь Ваших инициатив и реформ будет способствовать укреплению кыргызской государственности, росту благосостояния населения и повышению авторитета страны на международной арене. Казахстан как стратегический партнер и союзник Кыргызстана готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку братскому кыргызскому народу, - подчеркнул глава государства в своем письме.

В заключение Президент пожелал лидеру Кыргызстана больших успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса кыргызского народа.

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