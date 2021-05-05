Адвокаты Биртанова просят заменить экс-министру домашний арест на подписку о невыезде

Прокурор просит продлить экс-министру домашний арест еще на один месяц.

В Следственном суде Нур-Султана рассмотрели вопрос продления домашнего ареста экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает zakon.kz.

Биртанову продлевали домашний арест уже 5 раз. В последний раз это было 21 апреля. Тогда судья продлила ему арест до 14 мая и разрешила выходить из дома с 8 утра до 19:00.

Сегодня, 5 мая, суд снова рассмотрел вопрос продления домашнего ареста Елжану Биртанову. Прокурор Толеген Жараспаев попросил продлить экс-министру домашний арест до 14 июня 2021 года. По его словам, нужно время для того, чтобы получить заключение судебно-компьютерной экспертизы, заключение ДВГА по городу Нур-Султан, внести представление в органы здравоохранения, дать юридическую оценку действиям представителей компании Ericsson Nikola Tesla (хорватская компания - ред.) и провести следственные действия, направленные на объективное расследование.

Жараспаев заявил, что Биртанову нужно запретить выходить из жилища, говорить по телефону, отправлять корреспонденцию, а также запретить общаться со всеми, кроме членов его семьи, потому что он якобы нарушил условия домашнего ареста.

Адвокаты бывшего министра попросили не удовлетворять ходатайство прокурора. Они считают, что Биртанову наоборот надо смягчить меру пресечения на подписку о невыезде.

По словам адвоката Серика Сагалиева, все доводы следствия о том, что Биртанов нарушил меру пресечения несостоятельны. Он отметил, что в уголовно-процессуальном кодексе прописано, что и при избрании, и при продлении меры пресечения следствие должно принимать во внимание личность подозреваемого.

Так, Биртанов является доктором медицинских наук, отличником здравоохранения РК, автором более 50 научных работ, награжден юбилейной медалью "20 лет Астана", орденом "Курмет", также имеет постоянное место жительства в РК в городе Нур-Султан, где проживает вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Сам факт того, что Биртанов законопослушный гражданин подтверждается постановлением суда, которым был продлен срок домашнего ареста. В нем судья подчеркнул, что с ноября по апрель Биртановым избранная мера пресечения не нарушалась. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Биртанов не нарушает, никогда не нарушал избранную меру пресечения, каким-либо образом не воспрепятствовал расследованию дела. Биртанов ранее не судим, к уголовной, административной ответственности не привлекался, ни в чем предосудительном замечен не был. Доводов о том, что он скроется, либо воспрепятствует расследованию не представлено. Я считаю, что постановление (о продлении домашнего ареста - ред.) подлежит отклонению. Прошу постановление отклонить и изменить меру пресечения нашего подзащитного на менее строгую "подписку о невыезде" и надлежащем поведении, - сказал адвокат Сагалиев.

Другой адвокат экс-министра Нурлан Бейсекеев сообщил, что со стороны следствия есть множество нарушений.

С 30 октября 2020 года Биртанов ни разу не был допущен к праву присутствовать при производстве экспертиз. В связи с нарушениями, я прошу вас признать данное ходатайство недействительным и не рассматривать его, - сказал он.

Бейсекеев попросил внести в адрес генпрокурора Гизата Нурдаулетова и руководителя Агентства по финансовому мониторингу акт судебного реагирования о тех нарушениях, которые якобы допускают руководитель следственно-оперативной службы Хасанов и руководитель службы уголовного преследования Шалабаев. Адвокат считает, что они игнорируют нормы, в которых указывается о необходимости соблюдать законность и надзирать за соблюдением законности.

Свою речь адвокат не завершил. Суд объявил перерыв до 6 мая.

3 ноября 2020 года в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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