Сагинтаев обратился к алматинцам

По его словам, с первых дней вакцинации алматинцы показали свою активность.

Не откладывать вакцинацию на потом попросил алматинцев аким города Бакытжан Сагинтаев, сообщает zakon.kz.

В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы", он попросил представителей старшего поколения не бояться вакцинации.

Также аким подчеркнул важность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией и призвал алматинцев не снижать активность в этом вопросе.

По его словам, с первых дней вакцинации алматинцы показали свою активность.

Аким города призвал тех, кто еще не вакцинировался, не откладывать на потом и получить прививку в любом удобном пункте вакцинации.

Сагинтаев отметил, что от каждого зависит общественное благополучие и то, насколько быстро жизнь города вернется в прежнее русло. При этом он подчеркнул, что многое зависит от представителей бизнеса, которые, вакцинировав свои коллективы, покажут свою ответственность перед клиентами. В этом будет заключаться истинная забота о здоровье посетителей, особенно заведений общепита, сферы услуг.

Массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля. На сегодняшний день функционирует 211 пунктов, в которых задействованы 402 прививочные бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад. Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

За прошедшие сутки вакцину от КВИ получили 6037 человек. Всего за период с 1 февраля по 4 мая текущего года прививки получили 232 295 человек. В том числе с 25 апреля 2 723 человека - QazVaс. II компонент "Спутник V" получили 87 214 человек. Также началась вакцинация препаратом Hayat-Vax.

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