Президент принял главу КТЖ

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Глава государства принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева, сообщает zakon.kz.

Как передает Акорда, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности национальной компании и реализуемых проектах.

Нурлан Сауранбаев доложил Президенту, что несмотря на пандемию объем грузооборота в первом квартале 2021 года составил 53,3 млрд тонно-километров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. За январь-март текущего года в сети АО "НК "ҚТЖ" погружено более 60 млн тонн грузов, что на 2% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Внутри страны перевезено свыше 40 млн тонн грузов, этот показатель вырос на 3%. Также было сообщено, что после проведенных переговоров решена проблема долгопростаивающих крытых вагонов на пограничных переходах Алашанькоу-Достык и Хоргос-Алтынколь.

Вместе с тем из-за пандемии по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,5% снизились объемы пассажирооборота.

Руководитель АО "НК "ҚТЖ" рассказал о развитии транзитного потенциала, в том числе транзитных контейнерных перевозок в направлении КНР-ЕС-КНР, обновлении парка вагонов и локомотивов, реализации проектов по модернизации магистральной железнодорожной сети, а также цифровой трансформации компании.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

С 2018 года пост председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" занимал Сауат Мынбаев. В январе текущего года сообщалось, что он проходит лечение после полученной во время занятий спортом травмы. В "КТЖ" отмечали, что его здоровью ничего не угрожает.

8 апреля Нурлан Сауранбаев был освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. В этот же день стало известно, что его назначили председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".

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