Встречу Илона Маска с казахстанскими студентами перенесли

Названа дата новой онлайн-встречи.

Встречу основателя Tesla и SpaceX Илона Маска с казахстанскими студентами перенесли, передает zakon.kz.

Как сообщил Sputnik Казахстан учредитель Европейского высшего колледжа экономики и бизнеса Талгат Туремуратов, онлайн-встреча Илона Маска с казахстанскими студентами перенесена на 28 мая.

Изначально мы хотели, чтобы доступ к ZOOM-конференции был у всех желающих в Казахстане. Однако нам не дали разрешения на проведение встречи на тысячу мест. Такое решение приняли менеджеры (Илона Маска – Sputnik). Двадцать восьмого мая мы сможем подключить только студентов нашего колледжа – у нас всего 86 студентов. Также смогут подключиться наши преподаватели. Талгат Туремуратов

10 марта стало известно, что Илон Маск выступит с лекцией для казахстанских студентов в Zoom. Тогда Туремуратов сообщал, что 1 мая основатель Tesla и SpaceX будет со студентами 15-20 минут.

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