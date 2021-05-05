Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и восьми областях РК

Синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер и пыльную бурю.

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и восьми областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 6 мая в Шымкенте ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер юго-западный15-20 м/с. В Туркестане ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Днем в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау днем юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы.

В Кызылординской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, северный, местами 18 м/с.

7 мая в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 6-8 мая местами ожидаются гроза, град, шквал. 6-8 мая местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, ночью и утром 6 мая порывы 23-28 м/с. В Таразе 6-8 мая временами ожидаются гроза, град. 6-8 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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