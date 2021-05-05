Она находится под пристальным вниманием специалистов.

Экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова находится в реанимации, передает zakon.kz.

По данным starhit.ru, ее доставили в одну из столичных клиник, где провели хирургическое вмешательство под общим наркозом, после чего 35-летняя певица постепенно приходит в себя.

Отмечается, что она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.

Бузова является активным пользователем Instagram, но последние stories и публикацию в соцсети она разместила более 23 часов назад.

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