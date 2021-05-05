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Она находится под пристальным вниманием специалистов.
Экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова находится в реанимации, передает zakon.kz.
По данным starhit.ru, ее доставили в одну из столичных клиник, где провели хирургическое вмешательство под общим наркозом, после чего 35-летняя певица постепенно приходит в себя.
Отмечается, что она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.
Бузова является активным пользователем Instagram, но последние stories и публикацию в соцсети она разместила более 23 часов назад.
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