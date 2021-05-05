Раскрыт секрет долголетия

Кресс-салат, который удастся легко вырастить прямо на подоконнике, может оказать положительное влияние на организм.

В зелени, которую можно вырастить дома, нашли секрет долголетия, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", кресс-салат, который удастся легко вырастить прямо на подоконнике, может оказать положительное влияние на организм.

Какими полезными свойствами обладает это растение, рассказали в Organic facts.

Противоопухолевый потенциал

Крестоцветные овощи, как предполагают ученые, могут быть полезны против рака. По их словам, кресс-салат способен снизить риск развития рака, уменьшив повреждение ДНК.

Улучшение сердечно-сосудистой системы

Также ученые доказали, что крестоцветные овощи, такие как кресс-салат, полезны для снижения уровня ЛПНП (липопротеины низкой плотности - основные переносчики "плохого" холестерина в организме).

Регулярное употребление этого растения, как отмечают специалисты, способно положительно повлиять на кровяное давление.

Поддержание здоровья костей

Согласно исследованиям, включение в рацион богатой кальцием пищи, такой как кресс-салат, способствует снижению риска остеопороза.

Кальций помогает восстанавливать и строить кости, увеличивая выработку остеобластов – клеток, ответственных за это.

Также специалисты отмечают, что кресс-салат является хорошим источником фолиевой кислоты, которая играет важную роль в поддержании плотности костной ткани.

Укрепление иммунитета

В кресс-салате содержится большое количество витамина С, который благотворно влияет на иммунитет. Регулярное употребление этой зелени помогает увеличить количество белых кровяных телец в организме – это, в свою очередь, способствует борьбе с инфекциями.

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