Убийство чемпиона Азии: экс-полицейским вынесли приговор в Атырауской области

Родственники погибшего с приговором не согласны.

В ночь на 9 августа 2020 года в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. В Атырауской области убийце спортсмена вынесли приговор, передает zakon.kz.

Как сообщает azh.kz, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции, обвинявшимся в убийстве 18-летнего чемпиона мира по грэпплингу Есенбека Сигуатова.

23-летний Б.М. признан виновным по п. 6 и 9 ч. 2 ст. 99 УК РК (Убийство совершенное способом, опасным для жизни других людей, из хулиганских побуждений) и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности. 26-летний Б. Д. признан виновным по ст. 432 (Укрывательство преступления) и приговорен к трем годам лишения свободы.

Подсудимый Б. М. из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и выражая явное неуважение к окружающим, грубо нарушая общественный порядок и используя малозначительный повод, произвел в Сигуатова несколько выстрелов из имеющегося у него охотничьего ружья 12-го калибра. судья Тыныштык Нуримова

Также сообщается, что подсудимые должны возместить моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 10 млн тенге.

Отмечаются, что родственники погибшего с приговором не согласны.

В судебном процессе Б. Д. проходил как сотрудник полиции, но в приговоре указан как житель Атырау. Как это понимать? Он должен был получить по 432-й статье максимальный срок – 6 лет, а дали только 3. Второй подсудимый тоже должен был получить по максимуму – 20 лет, а дали минимальный по этой статье срок 15 лет. По его словам, он якобы нашел на улице охотничье ружье, после чего хранил у себя дома почти год. Почему не применили еще одну статью – "незаконное хранение огнестрельного оружия"? Мы считаем, что убийцы нашего сына получили слишком мягкое наказание, поэтому будем обжаловать приговор. отец погибшего Токсанбай Оразгали

По словам сестры подсудимого Б. М., ее брата "подставили", и она не согласна с приговором.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Звезда атырауского спорта Есенбек Сигуатов был убит в ночь на 9 августа 2020 года во время конфликта между подростками из пригородных сел Амангельды (Дамба) и Курмангазы с участием и парней постарше.

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