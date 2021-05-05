15-летнюю девочку насмерть сбили в Алматы

Dодитель пытался скрыться, но его задержали.

В Алматы насмерть сбили 15-летнюю девочку, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

4 мая около 22:10 водитель А. 1982 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Audi A6, следуя по Илийскому тракту в южном направлении, напротив здания №286, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода Д. (2006 г.р.), которая стояла на середине проезжей части, - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, после произошедшего водитель пытался скрыться в пешем порядке, однако его задержали по горячим следам.

Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где, к сожалению, не приходя в сознание, скончалась от травм, несовместимых с жизнью. В отношении виновного начато досудебное расследование по двум статям Уголовного кодекса: ст. 345-1 ч.3 УК РК и ст. 347 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС департамента. Производство досудебного расследования поручено дознавателям Управления дознания ДП Алматы. Рустам Абдрахманов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!