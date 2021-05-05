Комнату для намаза обещают открыть в аэропорту Актау

С такой просьбой обратились пассажиры.

В аэропорту Актау обещают открыть намазхану (комнату для намаза), передает zakon.kz.

По данным lada.kz, с такой просьбой обратились пассажиры.

Официальное разрешение, как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта города, пока не получено, но руководство воздушной гавани пытается оформить документы на оформление разрешения организации намазханы.

К сожалению, база не работает, поэтому будем направлять заявление в письменном виде. Пока разрешение не получено, открыть официально не получится. пресс-служба Международного аэропорта Актау

Также в пресс-службе уточнили, что для намазханы будет использовано то же самое помещение, которое было до 2012 года, где в настоящее время там ведутся ремонтные работы.

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