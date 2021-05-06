"Машина напополам" - двое погибли в жуткой аварии в СКО

ДТП с участием двух авто произошло на регулируемом перекрестке.

В Сети появились кадры страшной аварии, произошедшей в Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

На видео, которое распространяют в соцсетях, голос за кадром говорит, что машину разорвало напополам.

В областной полиции сообщили, что 5 мая примерно в 13:05 в Тайынша на регулируемом перекрестке улиц "50 лет Октября" и переулка Киевский произошло ДТП с участием двух авто (Аudi и Мitsubishi).

На месте происшествия погиб пассажир Audi (1987 г.р.) Остальные трое пострадавших в ДТП каретой скорой помощи доставлены в Тайыншинскую многопрофильную межрайонную больницу, где пассажирка автотранспортного средства Audi (1992 г.р.) скончалась. Данный факт внесен в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК, назначены необходимые экспертизы. пресс-служба ДП СКО

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