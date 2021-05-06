Видео спасения мужчины из горящего дома восхитило пользователей Сети

К сожалению, спасти удалось не всех - в доме был обнаружен погибший хозяин.

В Алматы загорелся частный дом и хозпостройки, сообщает zakon.kz.

Видео спасения мужчины из горящего дома разместил ДЧС Алматы на своей странице в Instagram.

"Герои" "Респект пожарным!" "Молодцы", - написали пользователи Сети под видео.

Как уточнили спасатели, пожар произошел ночью 5 мая.

5 мая в 02:05 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе по ул. Жангельдина, 91. По прибытию пожарных расчетов в 02:13 установлено горение частного жилого дома и хозяйственных построек открытым пламенем на общей площади 50 кв. м. пресс-служба ДЧС Алматы

Соседи сообщили пожарным, что в доме остались люди. Пожарные обнаружили внутри дома мужчину (1992 г.р.) в бессознательном состоянии, которого вынесли на свежий воздух и передали медикам Центра медицины катастроф МЧС РК.

В ходе дальнейшего обследования дома был обнаружен погибший хозяин 1980 г.р. пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар был ликвидирован в течение 30 минут. В его тушении было задействовано пять единиц техники, 14 человек личного состава, Центр медицины катастроф и другие службы.

Мужчину которого спасли, пожарные госпитализировали в 4 ГКБ. На сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает, он отпущен домой. пресс-служба ДЧС Алматы

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