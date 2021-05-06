Жители трех сел могут остаться без воды в Туркестанской области

Люди жалуются, что из-за работы карьера воды не хватает ни для животных, ни для растений.

В Туркестанской области жители сел Боралдай, Кызыл сенгир и Коктебе могут остаться без воды, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", у местных жителей лопнуло терпение - они против карьера, который лишает их возможности спокойно жить.

Люди жалуются, что из-за работы карьера воды не хватает ни для животных, ни для растений.

Им принадлежит 17 га земли, но они добывают на территории 70, 80 га. За 10 лет уже 17 акимов сменились. Я лично к семи-восьми из них ходил. Они только слушают. Говорят: "Незаконно работают", но при этом добыча продолжается. житель села Коктобе Амир Садибекулы

По словам другого жителя села Коктобе - Жайыка Бимата, они впервые подняли проблему с карьером 10 лет назад.

Тогда сын предпринимателя со своими людьми с оружием в руках разогнал людей, кого-то даже избили. Мы боялись выходить. Но есть же предел, - говорит он.

По словам местных жителей, за последние пару месяцев вода ушла еще на 100 м из-за добычи гравия.

В свою очередь местные власти сообщили, что компания работает легально.

У подрядчика есть лицензия на добычу гравия в 50 м от берега. Он соблюдает требования. А воды не хватает из-за того, что во время половодья его было мало. Более точно скажем после проверки. заместитель акима Ордабасинского района Кадырбай Сейткул

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