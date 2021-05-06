Прототип марсианского корабля Илона Маска успешно приземлился после испытаний

Прототип корабля Starship SN15 успешно приземлился в Техасе.

Прототип корабля Starship SN15 компании SpaceX Илона Маска успешно завершил испытательный полет, приземлившись в американском штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Трансляция велась на Youtube-канале компании.

Получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship за несколько минут поднялся на высоту около 10 км.

Затем он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта и закончился неудачей: аппарат разбился при посадке.

Ранее Маск заявил, что полеты и посадки космических кораблей Starship на Марс станут реальностью уже в ближайшие несколько лет. Однако гораздо сложнее, по его мнению, будет создать на планете "самодостаточную базу".

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