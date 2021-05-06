Hyundai на полном ходу сбил перебегавшего через дорогу алматинца

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

В ночь на четверг по улице Саина севернее улицы Юрия Кима был совершен наезд на алматинца, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Accent двигался по Саина в северном направлении, где на тот момент не работало дорожное освещение. Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил пешехода.

От сильного удара мужчину отбросило на несколько метров вперед. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, госпитализировала его в ближайшую больницу. Мужчина получил тяжелые травмы и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Было отмечено, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте буквально в 50 метрах от надземного перехода.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и занимаются оформлением ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!