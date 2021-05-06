ВОЗ заявила о "знаменательном моменте" в борьбе с коронавирусом

В США поддержали отказ от патентов на вакцины против коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус приветствовал действия администрации президента США Джо Байдена, которая поддержала отказ от патентов на вакцины против коронавируса, чтобы устранить препятствия при производстве препаратов в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Это знаменательный момент в борьбе против COVID-19, — написал Гебрейесус в Twitter, назвав решение американской администрации "мощным примером лидерства Соединенных Штатов в отношении вызовов в глобальном здравоохранении".

Глава ВОЗ в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях. Как отмечается на сайте ООН, США долгое время выступали против этого.

Однако в среду, 5 мая, представитель Вашингтона на переговорах Кэтрин Тай опубликовала заявление о том, что Соединенные Штаты поддержали отказ от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.

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