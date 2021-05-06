Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтверждено 334 812 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 57822 (+651),
- в городе Нур-Султан – 47412 (+398),
- в ВКО – 25370 (+84),
- в Карагандинской области – 24786 (+245),
- в Атырауской области – 22321 (+83),
- в Алматинской области – 22358 (+200),
- в Павлодарской области – 21521 (+123),
- в ЗКО – 19960 (+151),
- в Акмолинской области – 19099 (+101),
- в Костанайской области – 14868 (+25),
- в СКО – 14099 (+29),
- в городе Шымкенте – 9877 (+70),
- в Актюбинской области – 9673 (+86),
- в Жамбылской области – 8214 (+69),
- в Мангистауской области – 5956 (+60),
- в Кызылординской области – 5895 (+32),
- в Туркестанской области – 5581 (+36).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 379,
- в городе Алматы - 1951,
- в городе Шымкенте - 64,
- в Акмолинской области - 14,
- в Актюбинской области - 193,
- в Алматинской области - 274,
- в Атырауской области - 140,
- в ВКО - 31,
- в Жамбылской области - 140,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 229,
- в Костанайской области - 21,
- в Кызылординской области - 65,
- в Мангистауской области - 90,
- в Павлодарской области - 85,
- в СКО - 23,
- в Туркестанской области - 69.
Всего в стране выздоровело 288 187 человек от COVID-19
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