Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтверждено 334 812 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 57822 (+651),

в городе Нур-Султан – 47412 (+398),

в ВКО – 25370 (+84),

в Карагандинской области – 24786 (+245),

в Атырауской области – 22321 (+83),

в Алматинской области – 22358 (+200),

в Павлодарской области – 21521 (+123),

в ЗКО – 19960 (+151),

в Акмолинской области – 19099 (+101),

в Костанайской области – 14868 (+25),

в СКО – 14099 (+29),

в городе Шымкенте – 9877 (+70),

в Актюбинской области – 9673 (+86),

в Жамбылской области – 8214 (+69),

в Мангистауской области – 5956 (+60),

в Кызылординской области – 5895 (+32),

в Туркестанской области – 5581 (+36).⠀

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 379,

в городе Алматы - 1951,

в городе Шымкенте - 64,

в Акмолинской области - 14,

в Актюбинской области - 193,

в Алматинской области - 274,

в Атырауской области - 140,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 140,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 229,

в Костанайской области - 21,

в Кызылординской области - 65,

в Мангистауской области - 90,

в Павлодарской области - 85,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 69.

Всего в стране выздоровело 288 187 человек от COVID-19

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