Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: вести 6 мая 2021, 08:03

Всего в стране подтверждено 334 812 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 334 812 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 57822 (+651),
  • в городе Нур-Султан – 47412 (+398),
  • в ВКО – 25370 (+84),
  • в Карагандинской области – 24786 (+245),
  • в Атырауской области – 22321 (+83),
  • в Алматинской области – 22358 (+200),
  • в Павлодарской области – 21521 (+123),
  • в ЗКО – 19960 (+151),
  • в Акмолинской области – 19099 (+101),
  • в Костанайской области – 14868 (+25),
  • в СКО – 14099 (+29),
  • в городе Шымкенте – 9877 (+70),
  • в Актюбинской области – 9673 (+86),
  • в Жамбылской области – 8214 (+69),
  • в Мангистауской области – 5956 (+60),
  • в Кызылординской области – 5895 (+32),
  • в Туркестанской области – 5581 (+36).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 379,
  • в городе Алматы - 1951,
  • в городе Шымкенте - 64,
  • в Акмолинской области - 14,
  • в Актюбинской области - 193,
  • в Алматинской области - 274,
  • в Атырауской области - 140,
  • в ВКО - 31,
  • в Жамбылской области - 140,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 229,
  • в Костанайской области - 21,
  • в Кызылординской области - 65,
  • в Мангистауской области - 90,
  • в Павлодарской области - 85,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 69.

Всего в стране выздоровело 288 187 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на риск тяжелой формы КВИ
Казахстан готов оказать помощь Индии в борьбе с коронавирусом