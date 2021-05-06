Водитель без прав снес дерево в центре Петропавловска

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

В ночь с 4 на 5 мая в центре Петропавловска произошло ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

34-летний горожанин, находясь за рулем Renault, не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара дерево сломалось и упало на проезжую часть.

Водитель был доставлен в лечебное учреждение, после оказания медпомощи отпущен домой.

В ходе проверки полицейские установили, что права управления автомобилем мужчина не имел. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. Однако тот не учел, что отказ от медицинского освидетельствования также является правонарушением.

В отношении горожанина составлено 2 протокола. — По ч. 9 ст. 613 Кодекса РК об административных правонарушениях — за отказ от прохождения освидетельствования лицом, не имеющим права управления, и по ч. 3 ст. 610 КРКоАП — за совершение дорожно-транспортного происшествия, - сообщает начальник штаба батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска майор полиции Оксана Попова.

Материалы были переданы в Специализированный административный суд Петропавловска. Постановлением суда водитель подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 25 суток и штрафа в размере 60 месячных расчетных показателей. Автомобиль водворен на спецстоянку".

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