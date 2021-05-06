Длительный сон отнесли к признакам болезни

Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией - врач.

Слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью радио Sputnik заявила врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

Речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима и проводит в постели больше 8 часов.

По ее словам, насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать.

Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней, – объяснила Елена Царева.

К этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста.

Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооцениваю, ‒ заключила Царева.

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