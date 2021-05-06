Жители бараков в Алматы более 20 лет не могут улучшить условия

Жить в таких условиях уже просто невозможно.

Эти дома, как бельмо в глазу, в престижном районе, в самом центре южной столицы – в мкрн "Самал". Построенные в 60-80-х годах, они уже давно требуют обновления, а их жители мечтают улучшить свои жилищные условия.

Мы живем в этих бараках с 80-х годов, и конечно, хотим улучшить свои жилищные условия. Мы за то, чтобы нас снесли. К нам каждый год приходят и говорят, что нас снесут, но вопрос так и не решается. И так уже почти 40 лет. А женщины из соседнего дома жалуются, что, если построят новый дом, то им будет не видно Коктобе, и т.д. Пусть тогда попробуют пожить в наших квартирах, - говорит Василий Назаров, житель дома барачного типа по пр. Достык, 93.

"Моя свекровь, которая умерла в 2012 году, она лет 10 ждала, когда этот дом барачный снесут. Сейчас мой сын со снохой и двумя детьми там живут, и тоже ждут сноса. Сын говорит, там крыша уже течет, в туалет невозможно зайти, в куртках ходили, капает с потолка, - делится Ольга Улитина. – Уже два раза ремонтировали эту крышу, все равно все протекает. На чердаке полно кошек. Раньше свекр там ходил, все прочищал, а теперь сын там мучается с семьей. И в наше время, в центре города у них в доме нет горячей воды! Ванную боятся поставить, потому что потолок может обрушиться. Это же очень старые, саманные дома. Зимой в доме бывает страшный холод. Кроме того, этот дом на балансе города не стоит уже много лет, к врачу не могут записаться, вызвать сантехника, все платно, в КСК-то их уже много лет нет".

Нам тоже хочется в хороших условиях жить, - также отмечает жительница этих старых домов Дамира Сабирова. - Мы переехали сюда в 1961 году, я здесь с 10-ти лет живу. Тогда такие квартиры строили, хрущевки, мы и этому были рады. Когда их дома рядом строили, мы же не возмущались, высотки вот эти, и грохотало, и земля тряслась под нашими домами. А они сейчас возмущаются.

По словам Ольги Улитиной, вопрос нужно решать срочно, так как жить в таких условиях уже просто невозможно. Они очень ждут, чтобы застройщик смог быстрее выкупить у них квартиры и принялся за стройку нового современного дома. Такие затраты вряд ли сможет понести сам город, считает она, а пока есть желающий решить их вопросы с жильем застройщик, они призывают помочь им как можно быстрее.

Мы за этот проект, потому что живем в данном районе, и нам хочется улучшить свои жилищные условия, - говорит еще одна жительница старых домов в Самале Алтынай Нугманова. - Застройщик предлагает в начале построить один дом, переселить жителей старых домов туда, и мы остаемся в своем районе. Мы жили здесь столько лет, привыкли. Хотелось бы, чтобы инфраструктура у нас была хорошая, чтобы было приятно жить. Если застройщик здесь все облагородит, приведет в порядок, все сделает по новой технологии, почему бы и нет? Паркинги подземные будут, во дворе будет тот же самый сквер, людям будет где погулять. Но вопрос: когда это будет? Решение вопроса приобрело затяжной характер. Мне стыдно показывать наши дома друзьям. Летом невозможно пройти возле старого одноэтажного барака в сторону школы из-за запаха выгребных ям. Особенно когда жара 40 градусов, и на весь район этот запах идет.

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