За превышение служебных полномочий осуждена экс-глава Управления здравоохранения

Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В Актауском городском суде оглашен приговор по уголовному делу в отношении руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой, которая обвинялась в превышении должностных полномочий, передает zakon.kz.

Судом было установлено, что Жаманбаева, являясь руководителем Управления здравоохранения Мангистауской области, действуя против установленных должностных обязанностей и ограничений, в августе 2020 года заключила договор с ТОО "Сentropharm" о закупе из одного источника 6 передвижных рентгеновских аппаратов на сумму 222 000 000 тенге в связи с распространением инфекции "Covid-19" на территории республики.

Для приобретения аппаратов к бюджетному плану на 2020 год была подготовлена бюджетная заявка по цене выше рыночной стоимости, в ходе которой областному маслихату было предложено выделить средства на приобретение медицинского оборудования, в результате чего решением городского маслихата данные средства были выделены.

Однако в соответствии с требованиями материально-технического обеспечения государственных учреждений договор от областного департамента казначейства не прошел регистрацию. После этого Ж. Жаманбаева потребовала заключить договор с ТОО "Сentropharm" на закуп передвижных рентгеновских аппаратов из одного источника с директорами районных поликлиник с целью закупа через подведомственные медицинские учреждения, - сообщили в суде.

В результате Жаманбаева нанесла государству ущерб на сумму 29 540 000 тенге, закупив оборудование по завышенной цене.

В ходе досудебного расследования она признала вину, возместила причиненный ущерб в связи с чем была заключено процессуальное соглашению о признании вины. В главном судебном разбирательстве подсудимая признала вину, не оспаривала относимость и допустимость собранных доказательств по материалам уголовного дела, - отметили в суде.

При назначении наказания суд принял наличие у осужденной несовершеннолетних детей, положительную характеристики, как обстоятельства, смягчающие ее уголовную ответственность и наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Приговором суда Жамал Жаманбаева признана виновной по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК с назначением ей наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года. До этого она много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром. Информация о ее задержании стала известна 4 февраля 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!