Эко-активист снял на фото и видео мусора у контейнеров.

"Голубая бухта" превращается в мусорную свалку в Мангистау, сообщает zakon.kz.

Эко-активист Павел Худяков снял на фото и видео мусора у контейнеров.

Он назвал свалку диким туризмом. По словам Павла, мусор концентрировался локально возле установленных контейнеров, теперь же там настоящий бардак.

Неужели тяжело взять мусор свой и привезти и выкинуть в городе, ведь все за город едут на своих машинах... Ведь так приятно отдыхать, где чисто, не валяются разбитые бутылки, пакеты и тд. Учитесь сами порядку и приучайте детей с детства, как это делали наши родители..., - написал один из комментаторов под видео.

"Голубая бухта" имеет еще и другое название — 63-й километр, так как это место находится по пути следования из центрального города Мангистауской области Актау в Форт-Шевченко. Недалеко от пляжа расположен интересный природный объект "Чертов палец". В этом районе любители дайвинга смогут исследовать глубины Каспийского моря.

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