Как будут работать автобусы в праздничные дни в Нур-Султане

Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

В акимате Нур-Султана рассказали о том, как в праздники будет работать общественный транспорт, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, 9 мая городские и пригородные маршруты столицы не курсируют, поскольку будут проводиться дезинфекционные работы

В остальные праздничные дни, а именно 7, 8 и 10 столичный общественный транспорт работает в обычном режиме, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вход в общественный транспорт без масок запрещен.

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