Кайрат Нуртас выпустил новый хит

Приложение zakon.kz
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Он не имеет отношения к личной жизни певца.
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выпустил новую песню - "Жаным", передает zakon.kz.
Она переводится как "Душа моя".
В треке Кайрат поет о невозможности быть со своей любимой. Но, по словам исполнителя, текст не имеет ничего общего с его личной жизнью.
Об этом он написал в своем Instagram:
Встречайте долгожданную песню "Душа моя". Песня, не имеющая ничего общего с моей личной жизнью
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