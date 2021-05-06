Кайрат Нуртас выпустил новый хит

Он не имеет отношения к личной жизни певца.

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас выпустил новую песню - "Жаным", передает zakon.kz.

Она переводится как "Душа моя".

В треке Кайрат поет о невозможности быть со своей любимой. Но, по словам исполнителя, текст не имеет ничего общего с его личной жизнью.

Об этом он написал в своем Instagram:

Встречайте долгожданную песню "Душа моя". Песня, не имеющая ничего общего с моей личной жизнью

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