В Алматы начался конкурс детского творчества #BIRGEDAMYUSHIN

Победителей конкурса ждут 30 ценных памятных призов.

Накануне 1 июня - Международного дня защиты детей, а также в честь празднования 30-летия независимости нашей страны с 30 апреля по 20 мая 2021 года Департамент государственных доходов Алматы при поддержке акимата проводит конкурс детского творчества #BIRGEDAMYUSHIN, сообщает zakon.kz.

Основной целью проведения детского конкурса является поддержка талантливых и одаренных детей, любви к семье, своей стране и ориентация детей в вопросах налогообложения и таможенного дела.

Каждый ребенок сумеет найти то, что ему по душе!

В рамках данного конкурса дети, могут подготовить в свободной форме свои художественные работы в различной технике рисования маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами и мелками, творческие поделки, видеоролики Tik-tok или Вайн. Каждая из этих техник позволяет по-своему раскрыть особенности ребенка.

Работы будут оцениваться компетентным жюри из числа известных творческих личностей.

Победителей конкурса ждут 30 ценных памятных призов (велосипед, гироскутеры и многое другое), грамоты и эффектные фото, которые будут опубликованы в СМИ и в официальных аккаунтах ДГД по Алматы.

На конкурс принимаются работы по темам:

• Почему не обойтись без мобильного приложения e-Salyq Azamat?

• Мой первый звонок в Контакт-центр 1414-3 (Мой первый вопрос работнику Контакт-центра 1414-3)

• Чем полезны социальные сети ДГД Алматы @dgdalmaty

• Что я знаю о налогах?

• Я вижу таможню такой

Номинации конкурса:

• Лучший рисунок/творческая поделка;

• Лучший видеоролик ТикТок (TikTok);

• Лучший видеоролик вайн (Vine);

• Лучший видеоролик (1-3 минут).

Конкурс проводится в период с 30 апреля по 20 мая 2021 года:

- онлайн-голосование в Instagram - с 21 мая 2021 года по 25 мая 2021 года.

- подведение итогов и оповещение победителей – 27 мая 2021 года.

- вручение призов – 2 июня 2021 года.

Жанр и техника исполнения определяется участником конкурса (рисунки карандашами, фломастерами и красками, плакаты, аппликации из бумаги и пластилина, панно и открытки в технике скрапбукинг и квиллинг, поделки из натуральных материалов, видео и музыка, лепка из глины).

Название работы, имя участника, его возраст, ФИО и контактный телефон представителя участника должны быть указаны на обороте работы или на электронном носителе.

В связи с эпидемиологической ситуацией работы будут приниматься в электронной форме либо нарочно только по предварительной записи по нижеуказанным номерам.

За дополнительной информацией обращайтесь в оргкомитет:

электронная почта: a.bekeeva@kgd.gov.kz

Бекеева Айжан Есболовна, 8-708-371-40-80

Исенова Кымбат Сериковна, 8-700-208-09-96

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