Токаев присвоил звание генерал-лейтенанта Хусаинову и Шпекбаеву

Специальное звание генерал-майор юстиции получил Ешмагамбетов Жанат.

На Акорде вышел указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, сообщает zakon.kz.

Указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Хусаинову Марату Рахимовичу и Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант, - говорится в официальном соообщении.

Хусаинов Марат является первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

Он родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1997 - Военную академию бронетанковых войск, в 2010 - Военную академию Генерального Штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Трудовой стаж:

· Командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);

· Командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);

· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);

· Начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);

· Командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);

· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);

· Командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);

· Начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);

· Заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);

· Командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);

· Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (05.2019-11.2020);

· Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 11.2020)

Шпекбаев Руслан родился 23 февраля 1968 года в ВКО.

В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 2003 - Военный артиллерийский университет Вооруженных сил Российской Федерации, в 2011 - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Трудовой стаж:

· Командир взвода, Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК;

· Командир взвода, Командир батареи, Командир дивизиона (1989);

· Начальник штаба - Заместитель командира артиллерийского полка армейского корпуса (1996-1997);

· Командир артиллерийского полка мотострелковой дивизии (1997-2003);

· Заместитель командира дивизии (по огневому поражению) - Начальник отделения ракетных войск и артиллерии Управления механизированной дивизии (2003-2004);

· Заместитель командующего войсками регионального командования по огневому поражению - Начальник ракетных войск и артиллерии рода войск Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (2004-2011);

· Заместитель начальника кафедры оперативного искусства факультета военного и государственного Управления Национального университета обороны (2011-2012);

· Заместитель начальника департамента - начальник управления департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК (2012-2013);

· Начальник Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК (2013-2017);

· Первый заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (08.2017-08.2020);

· Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (с 08.2020)

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