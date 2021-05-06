В Минздраве ответили на заявление о премиях в 15 млн тенге

Данная информация не соответствует действительности.

В Министерстве здравоохранения ответили на заявление депутата, что чиновники выписывают себе премии по 15 млн тенге, сообщает zakon.kz.

5 мая на депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал Министерство здравоохранения за работу в период пандемии коронавируса. Он заявил, что чиновники выписывают себе премии по 15 млн тенге.

Премиальные выплаты производятся строго в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 "Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

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Как отметили в Минздраве, информация относительно выплаченных премий в размере 15 млн тенге не соответствует действительности. Озвученный депутатом Мажилиса Парламента Азатом Перуашевым факт к Министерству здравоохранения никакого отношения не имеет.

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