Токаев присвоил генеральские звания военным, полицейским и сотрудникам КНБ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Специальное звание генерал-майор национальной безопасности получили Дуанбаев, Конкашев и Сейсембаев.
В Казахстане появились еще 19 генералов, сообщает zakon.kz.
Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса подписал Касым-Жомарт Токаев.
В официальном документе на Акорде указано, что Хусаинову Марату Рахимовичу и Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
Кроме того, воинское звание генерал-майор:
Аймурзину Айдару Асфандияровичу,
Акбалину Рустему Нурсултановичу,
Алдиярову Нурлану Капановичу,
Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,
Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,
Кучекбаеву Мереке Матимовичу,
Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,
Конкашеву Шингису Рахатовичу,
Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Баймукашеву Мурату Калибековичу,
Бекиеву Оналу Ботаевичу,
Дарменову Акынкали Даутбаевичу,
Заппарову Арыстангани Расилхановичу,
Масимову Нурлану Мырзахановичу,
Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;
специальное звание генерал-майор юстиции:
Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,
Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,
Кожабаеву Максату Аманкуловичу,
Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;
высший квалификационный класс 3 категории:
Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!