Токаев присвоил генеральские звания военным, полицейским и сотрудникам КНБ

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности получили Дуанбаев, Конкашев и Сейсембаев.

В Казахстане появились еще 19 генералов, сообщает zakon.kz.

Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса подписал Касым-Жомарт Токаев.

В официальном документе на Акорде указано, что Хусаинову Марату Рахимовичу и Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Кроме того, воинское звание генерал-майор:

Аймурзину Айдару Асфандияровичу,

Акбалину Рустему Нурсултановичу,

Алдиярову Нурлану Капановичу,

Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,

Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,

Кучекбаеву Мереке Матимовичу,

Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,

Конкашеву Шингису Рахатовичу,

Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Баймукашеву Мурату Калибековичу,

Бекиеву Оналу Ботаевичу,

Дарменову Акынкали Даутбаевичу,

Заппарову Арыстангани Расилхановичу,

Масимову Нурлану Мырзахановичу,

Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;

специальное звание генерал-майор юстиции:

Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,

Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,

Кожабаеву Максату Аманкуловичу,

Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;

высший квалификационный класс 3 категории:

Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.

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