Все автобусные парки в Казахстане станут частными до 2025 года

Пока конкуренция в этой сфере не развита.

В Казахстане до 2025 года все автобусные парки, занимающиеся пассажироперевозками, приватизируют. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает zakon.kz.

Высокая доля автобусов с участием государства сейчас. Мы эту работу ведем. В национальном проекте по развитию конкуренции мы планируем, что до 2025 года все автобусные парки с участием государства будут приватизированы, - сообщил он на брифинге.

Он добавил, что государственных и квазигосударственных парков не будет.

Естественно, это будет с развитием конкуренции. Возможно, это будет не на районном и сельском уровне. Пока конкуренция не развита, - добавил Жумангарин.

Вместе с тем глава агентства также отметил, что в настоящее время во многих регионах не производится субсидирование общественного транспорта из-за отсутствия средств.

На что глава союза автотранспортников Сабит Аманбаев ответил, что средства в регионах есть, просто неправильно расставляются приоритеты.

Об этом можно судить по тому, как меняются бордюры, плитка и т.д. А пассажирские перевозки остаются без внимания, - сказал он.

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