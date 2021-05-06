О бедственном положении автопарков рассказал глава союза автотранспортников

В частности, он посетовал на то, что в регионах Казахстана долгое время не меняются тарифы на перевозки пассажиров.

Руководитель союза автотранспортников Сабит Аманбаев во время брифинга рассказал о бедственном положении автобусных парков и проблемах, которые они испытывают, передает zakon.kz.

В частности, он посетовал на то, что в регионах Казахстана долгое время не меняются тарифы на перевозки пассажиров.

Вместо постепенного индексирования оплаты за проезд у нас в регионах такая традиция, десятилетиями не менять тарифы. К примеру, в Алматы в 2012 года, десять лет прошло, не менялся тариф. Соответственно, растет нагрузка на бюджет из-за субсидирования. В автобусных перевозках положение настолько сложное, что в прошлом году этот вопрос рассматривал сам президент на совещании с правительством. Поручил срочно навести порядок в этой области. Сабит Аманбаев.

По его словам, в ноябре прошлого года было принято распоряжение об утверждении комплекса мер по развитию автобусных перевозок. 4 марта 2021 года состоялось первое рассмотрение исполнения этого распоряжения правительства, которое выявило, что местные исполнительные органы не выполняют это распоряжение правительства.

По итогам совещания акиматам и ассоциациям было поручено активизировать работу по реализации комплекса мер. Но по сегодняшний день все ассоциации отмечают, что никакого сдвига в этом направлении не произошло. Положение предприятий сейчас критическое, субсидирования не проводится, обновления нет, безопасности движения нет, Уже и население привыкло, что у нас постоянные ДТП с участием автобусов происходят, в том числе со смертельным исходом, - сказал глава союза.

Он посетовал, что автопарки не могут своевременно выплачивать зарплату водителям.

Мы не можем вовремя выплатить зарплату водителям, из-за этого у нас 30-35% в каждом регионе дефицит водителей. Положение у нас сейчас просто бедственное.Из-за недостаточного финансирования постоянно происходят срывы маршрутов. По всем регионам Казахстана в нарушение требования закона об автомобильном транспорте тариф на регулярные перевозки на 2021 год не установлен и не утвержден, - рассказал Аманбаев.

"От имени Ассоциации автобусных парков я заявляю о повсеместном ущемлении прав предпринимательства, нарушениях законодательства", - добавил он.

В качестве примера он привел акимат города Караганды, который отказал в рассмотрении расчетов перевозчиков, ссылаясь на отсутствие электронного билетирования и средств на субсидирование.

Хотя для пересмотра расчетных тарифов и наличия новых форм оплаты пассажиров это никакого отношения не имеет, - отметил Аманбаев.

По его словам, за этот время расчетный тариф вырос на 100 тенге.

В 2021 году размеры субсидирования в Караганде резко упали по сравнению с 2020 годом. Об этом факте, игнорировании распоряжения премьера, мы сообщили в канцелярию премьер-министра, - сообщил он.

По его словам, аналогичная ситуация складывается во многих регионах страны.

Подытоживая могу сказать: первое, акиматы регионов не исполняют распоряжение премьер-министра от 25 ноября по мероприятиям комплекса мер по развитию городских автобусных перевозок. Второе, правительство должно обеспечить контроль по выполнению мер местными исполнительными органами требования законов и распоряжения.Непринятие мер грозит дальнейшим ухудшением безопасности движения, качества обслуживания и массовыми срывами социально значимых маршрутов в регионах, - резюмировал глава союза автотранспортников.

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