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Токаев посмертно наградил пожарного из Аксу

Фото: пресс-служба МЧС РК 6 мая 2021, 12:31

Орден вручили отцу погибшего.

Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил пожарного Арыстанбека Машрапа, погибшего при исполнении служебного долга в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева командир отделения пожарного поста № 12 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области Арыстанбек Машрап посмертно награжден государственной наградой - Орденом "Айбын" ІІІ степени, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Орден вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отцу погибшего бойца Кабзолдину Дулату Машраповичу.

Трагедия произошла 25 февраля 2021 года в Аксу, где при тушении пожара в жилом доме погиб Арыстанбек Машрап.

Сержант гражданской защиты Машрап служил в органах гражданской защиты с 2018 года.

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