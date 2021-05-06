Токаев посмертно наградил пожарного из Аксу

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Орден вручили отцу погибшего.
Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил пожарного Арыстанбека Машрапа, погибшего при исполнении служебного долга в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.
Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева командир отделения пожарного поста № 12 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области Арыстанбек Машрап посмертно награжден государственной наградой - Орденом "Айбын" ІІІ степени, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.
Орден вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отцу погибшего бойца Кабзолдину Дулату Машраповичу.
Трагедия произошла 25 февраля 2021 года в Аксу, где при тушении пожара в жилом доме погиб Арыстанбек Машрап.
Сержант гражданской защиты Машрап служил в органах гражданской защиты с 2018 года.
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