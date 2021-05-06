Клиенты грабили и избивали проституток в Алматы 

Подозреваемых задержали.

В Алматы двое мужчин грабили девушек легкого поведения, сообщает zakon.kz.

В качестве клиентов они обзванивали по объявлениям девушек, принимавших на дому, и уже там грабили их.

Подозреваемые избивали девушек, запугивали и отбирали деньги, телефоны, драгоценности. Возможно, злоумышленники полагали, что девушки побоятся писать заявления в полицию. Оперативники в считанные дни установили личности подозреваемых и задержали их. К слову, речь идет об устойчивых потребителях синтетических наркотиков. На данный момент за подозреваемыми числятся пять преступных эпизодов, совершенных в черте города. Оба задержанных водворены в ИВС, – сказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Пострадавших может быть больше, поэтому граждан, пострадавших от преступных действий этих лиц, просят связаться по следующим телефонам: 254-47-01; 254-47-02 и 254-47-03.

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