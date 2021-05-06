Экс-министр Биртанов: Я не причастен к коррупционным преступлениям

Экс-министр попросил суд защитить его права.

В Следственном суде Нур-Султана продолжают рассматривать вопрос о продлении домашнего ареста экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову. Сегодня он выступил в суде. По его словам, он не причастен к коррупционным преступлениям, передает zakon.kz.

Заседание прошло в онлайн режиме посредством Zoom.

Свою речь Биртанов начал с того, что накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что прокурор предъявил ему обвинение. Экс-министр сообщил, что информация является ошибочной, поскольку обвинение ему еще не предъявлено, расследование продолжается, в суде рассматривают вопрос продления домашнего ареста.

Затем он приступил к опровержению информации о нарушениях, на которые указывал в своем ходатайстве (о продлении домашнего ареста – ред.) руководитель следственно-оперативной группы.

Хотел бы добавить, что в этом ходатайстве нет никаких фактов, подтверждающих законность и обоснованность выдвинутых против меня подозрений в хищении и растрате бюджетных средств. Потому что нет самого факта хищения. Я еще раз публично заявляю о том, что я не причастен ни к каким коррупционным делам, как в этом деле, так и в других во время исполнения мною обязанностей министра здравоохранения РК. В этом ходатайстве сплошные домыслы и непонятные алогичные умозаключения, - сказал бывший министр.

Во время своего выступления Биртанов показал также скрин своего паспорта здоровья в доказательство того, что "Платформа интероперабельности информационных систем" производства компании Ericsson Nikola Tesla работоспособна, хотя следствие утверждает, что она не работает (именно на этом факте строится обвинение против Биртанова - ред.).

Я могу скачать выписку со своего электронного паспорта. Могу даже открыть и показать, что здесь содержится информация, где я прикреплен, а также информация о том, что я в июне 2020 года находился на стационарном лечении против COVID-19 в двух больницах. Сперва в одной, потом в другой. То есть, функционал электронного паспорта здоровья работает. Да, есть вопросы к наполнению, но этот процесс идет по мере того, как все больше информационных систем поликлиник будут подключаться к платформе. Но мы сейчас услышали и мы знаем, что этому процессу препятствует следствие. Таким образом, контракт заключен законно, все работы выполнялись законно, - сказал Биртанов.

Он заявил, что платформа была допущена к применению в июне 2020 года, но сразу же она была заблокирована следствием. В начале осени министр здравоохранения Алексей Цой обращался к руководству страны с просьбой разблокировать платформу и президент дал поручение следствию разблокировать платформу.

Поручение президента осталось невыполненным, платформа не разблокирована и до сих пор она то работает, то не работает, - сказал экс-министр.

Он также отметил, что не имеет отношения к делу.

Главный вопрос остается за кадром: "А где деньги?". Доказано, что хоть одну копейку, один тиын я получил с этого проекта? Нет и не будет этого никогда. Никогда никто не сможет доказать, потому что этого не было. Еще раз заявляю, я не причастен ни к каким коррупционным правонарушениям, - сказал Биртанов.

Экс-министр попросил суд защитить его права.

Я полноценный гражданин Казахстана. Я не родился министром, я вырос в этой стране, прошел весь путь от низов до верхов, работал честно, платил налоги и имею такие же права. Я прошу суд обеспечить соблюдение моих прав. В отношении брата и недвижимости. В ходатайстве сказано о том, что у меня есть недвижимость (в Австрии - ред.). Может, я чего-то не знаю, но я прошу затребовать документы. И в случае отсутствия документов, подтверждающих, что у меня есть недвижимость, подтверждающих вид на жительство у моих близких родственников, я прошу дать правовую оценку действиям следователя и прокурора, подтвердивших наличие документов, которых не существует, - сказал Биртанов.

3 ноября 2020 года в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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