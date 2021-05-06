Кто получил ордена и медали от Токаева

Орден "Даңқ" ІІ степени был вручен начальнику департамента Комитета национальной безопасности по Карагандинской области.

В резиденции Акорда ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных был награжден орденами и медалями, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, заместитель начальника Службы государственной охраны Талгат Мухтаров был удостоен ордена "Даңқ" I степени.

Орден "Даңқ" ІІ степени был вручен начальнику департамента Комитета национальной безопасности по Карагандинской области Кендебаю Адамбекову, первому заместителю председателя Агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, командующему региональным командованием "Батыс" Национальной гвардии Арману Жумагалиеву.

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Ордена "Айбын" І степени удостоены заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Адильжан Алшинов, начальник департамента инженерных войск Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Нурлан Конусов.

Орденом "Айбын" ІІ степени награждены инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Усть-Каменогорск департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Нуржан Какеев, начальник департамента Генеральной прокуратуры Серик Карипбеков, начальник следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу Саят Саукомбеков, заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Марат Хасенов.

Ордена "Айбын" ІІІ степени удостоен специалист президентского полка "Батыр" сил особого назначения Службы государственной охраны Евгений Пивень.

Орденом "Құрмет" награждена старший инспектор управления местной полицейской службы по Жамбылской области Диляфруз Кинжеханова.

Медали "Ерлігі үшін" вручены старшему инспектору линейного отдела полиции на станции Кызылорда департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел Дархану Абдикаримову, командиру отделения пожарной части № 5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимиру Белякову, старшему пожарному-спасателю специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Министерства по чрезвычайным ситуациям Айдархану Кемаладинову, инспектору роты патрульной полиции управления полиции города Талдыкоргана департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Даурену Нарикбаеву, контролеру учреждения РУ-170/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Абылаю Толееву.

Медали "Жауынгерлік ерлігі үшін" удостоены командир десантно-штурмового батальона войсковой части 18404 Министерства обороны Жасулан Байбараков, командир войсковой части 15632 Министерства обороны Жанат Бектурганов, начальник департамента Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Ильнур Бисембаев, старший офицер войсковой части 14776 Министерства обороны Максим Добросельский, техник – старший механик-водитель роты мотострелкового батальона войсковой части 21450 Министерства обороны Нуржан Жариякул, командир ракетно-артиллерийского корабля (3 ранга) войсковой части 21814 Министерства обороны Баургали Имашев, старший инспектор-летчик – старший офицер направления управления боевой подготовки управления командующего силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан Ерлан Козгулов, начальник управления Комитета национальной безопасности Шынаркул Сейдахметова.

Кроме того, в ходе церемонии воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Марату Хусаинову, Руслану Шпекбаеву; воинское звание генерал-майора – Айдару Аймурзину, Рустему Акбалину, Нурлану Алдиярову, Алмазу Ахмадиеву, Серику Бурамбаеву, Мереке Кучекбаеву, Куанышбеку Уштаеву; специальное звание генерал-майора национальной безопасности - Айбару Дуанбаеву, Шингису Конкашеву, Руслану Сейсембаеву; специальное звание генерал-майора полиции - Мурату Баймукашеву, Оналу Бекиеву, Акынкали Дарменову, Арыстангани Заппарову, Нурлану Масимову, Марату Тулебаеву; специальное звание генерал-майора юстиции - Жанату Ешмагамбетову; классный чин государственного советника юстиции 3 класса – Кайрату Абдиханову, Жаркынбеку Бакашбаеву, Максату Кожабаеву, Серику Шалабаеву; высший квалификационный класс 3 категории - Нурлану Шабдару.

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