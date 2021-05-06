Теневой рынок такси составляет 95% - Медет Курманов

Организация цивилизованного рынка услуг такси и цифровое регулирование выведут из тени более чем 50 тысяч водителей-частников.

Официальные службы такси обслуживают всего 5% рынка, 95% составляет теневой рынок. Об этом сообщил председатель республиканской ассоциации служб такси Медет Курманов, передает zakon.kz.

Он также рассказал о проблемах, существующих на казахстанском рынке такси.

В корне изменилась работа службы такси. Перевозчики ушли от классических диспетчерских служб к заказам такси у агрегаторов, которые с помощью партнерских сервисов привлекают частных лиц к перевозке за комиссию в 7%. В основном частные автовладельцы работают без разрешительных документов, никто не контролирует их состояние и адекватность, наличие судимости и медицинские противопоказания. В итоге пассажиры подвержены разным рискам - это обман, мошенничество, приставания, угрозы здоровью и жизни. В случае наступления таковых пассажир остается сам, один, и требовать компенсацию и привлечь к ответственности будет некого, - сказал Курманов на брифинге.

По его словам, основные проблемы рынка такси, это отсутствие госрегулирования сферы такси, отсутствие справедливых правил для участников рынка, разношерстности автомобилей такси, отсутствие государственных информационных систем, недостаточный надзор и контроль.

Какие мы видим пути решения и что мы предлагаем. Первое, это регистрация агрегаторов такси (цифровых платформ такси) в качестве юридического лица. Ведение реестра агрегаторов такси (подача уведомления). Чтобы было понимание, кто работает, потому что многие пришли извне.Чтобы выстраивать с ними отношения, в том числе юридические, чтобы был какой-то диалог, - сказал Курманов.

Также предлагается проводить мониторинг ценообразования и контроль по недопущению ценного демпинга.

Это основная боль, когда они приходят на рынок и ставят цены ниже себестоимости на рынке и одновременно доплачивают водителям. Так конкурировать местным брендам было сложно, и сегодня получить услугу у местных брендов практически невозможно, потому что их нет, - пояснил он.

Предлагается предусмотреть ответственность агрегаторов такси перед пассажирами и водителями. Так как они принимают заказы, сами устанавливают цены, все это существенно влияет на пассажиропоток. Поэтому необходимо какую-то солидарную ответственность для них предусмотреть, считает глава ассоциации.

Внедрение выдачи акиматами свидетельств на такси (ведение базы автомобилей такси). Сегодня это проблема, так как контролирующие надзорные органы не имеют информации об автомобилях, которые имеют допуск к работе такси, - продолжил он.

Также предлагается создать государственную информационную систему (BIG DATA) и цифровое регулирование сферы такс, контроль качества такси городскими центрами мониторинга (I-KOMEK).

Кроме того, в ассоциации считают необходимым утвердить эскизы автомобиля такси (Единый для всего РК с разделениям на классы стандарт, бизнес).

Предоставить преференции для перевозчиков (пользование BUS LANE, использование платных парковок, въезды на территорий национальных парков, льготное финансирование (доступный лизинг). Бизнес должен понимать, я выхожу из тени, подаю уведомление, хочу работать в правовом поле, для меня должны быть какие-преимущества, - пояснил Курманов.

К примеру, в столице такси разрешили передвигаться по полосам для общественного транспорта. Было бы правильным, по мнению, главы ассоциации, например, разрешить официальным такси парковаться на платных парковках, въезжать на территорию нацпарков и т.д.

По его словам, организация цивилизованного рынка услуг такси и цифровое регулирование выведут из тени более чем 50 тысяч водителей-частников. При этом налоговые поступления вырастут на 5 млрд тенге в год.

Лариса Черненко

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!