Сначала красила танки, а потом ушла на фронт - ветеран вспоминает ВОВ

Главный день Победы 9 мая 1945 года она встретила в городе Будапешт.

В столичном центре "Шарапат" в преддверии Дня Победы чествовали сегодня ветеранов, передает корреспондент zakon.kz.

В майские дня ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления. Сегодня в Нур-Султане для них организуют поздравительные мероприятия. Чествование ветеранов и тружеников тыла прошло и в столичном центре социального обслуживания "Шарапат". Среди постояльцев в свое время у них было немало ветеранов ВОВ. Сейчас осталась одна Раиса Егоровна Сафоничева.

Раиса Егоровна родилась 10 июля 1925 года в селе Польский Майдан Лукояновского района Горьковской области в рабочей семье. В 1932 году пошла в школу, успела закончить всего 7 классов. Началась война.

Немецко - фашистские войска внезапно напали на нашу Родину, без объявления войны в 4 часа утра 1941 году. Советская Армия несла крупные потери, враг рвался к сердцу нашей Родины - Москве, - рассказывает она.

На тот момент Сафоничевой было всего лишь 16 лет, но она не раздумывая пошла работать на военный завод в городе Горький. Сначала работала разнорабочей, потом выучилась на маляра, стала работать в покрасочном цехе военного завода маляром, красила танки Т - 34, военное оборудование. Работы хватало, а в ночную смену дежурила на крышах домов и тушила фугасы. Госпиталь был переполнен ранеными бойцами Красной Армии, не хватало крови и Раиса Сафоничева вступила в ряды доноров. За два года сдала 8 кг и 150 гр своей крови раненым бойцам красной Армии.

В 1943 году Сафоничева Раиса пришла в горвоенкомат и попросилась на фронт. Там как раз набирали на курсы связистов в Москва, и пройдя медосмотр она была зачислена курсантом школы связистов. Полтора месяца пролетели быстро, окончив кратковременные курсы связистов, приняв военную присягу рядовой Красной Армии девушку вместе со своими однополчанами отправили на линию фронта. С автоматом на перевес она принимала участие в ужесточенных боях против немецко-фашистских захватчиков.

Неприятель упорно сопротивлялся, дрались за каждый клочок земли, - вспоминает ветеран ВОВ.

Между тем, 1943 год стал переломным. Советская армия начала наступление и обратила врага в бегство. Он бросал своих раненых и убитых, "Тигров" и другую технику.

Раиса Егоровна принимала участие в освобождении от непрошенных гостей территории Украины, Бессарабии, Венгрии, Румынии.

Гитлер мечтал, что немецко - фашистские войска пройдут парадным шагом по Красной площади, но мечтать не вредно. В конце концов они прошли гусиной походкой с оборванными погонами, с поникшей головой под конвоем советских солдат. Не вникли они в слова русского полководца Александра Невского "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - заключила Сафоничева.

Главный день Победы 9 мая 1945 года она встретила в городе Будапешт. Это был день, наполненный радостью, кругом стреляли из автоматов в небо, обнимали друг - друга, плакали, крича "Победа! Ура, Победа!".

В 1946 году Раиса Егоровна демобилизовалась из рядов Советской Армии. За героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко - фашистских захватчиков гвардии рядовой Р.Е. Сафоничева удостоена высокой награды - Орден Отечественной войны 2 степени, медалями за победу над Германией за освобождение Украины, за освобождение Будапешта, медалью маршала Г.К.Жукова. Уже в мирное время награждена медалью "Ветеран Труда", "Ударник 10-ой пятилетки", "За освоение Целины" и другими наградами. Работала в автопарке № 1 города Целиноград кассиром по продаже билетов, откуда и ушла на заслуженный отдых на пенсию. Сейчас ветеран ВОВ проживает в столичном центре "Шарапат" акимата города Нур-Султана. Раиса Егоровна окружена заботой и любовью медперсоналом и соцработниками.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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