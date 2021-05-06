Школьники Нур-Султана вступили в ряды "Жас Сарбаз"

Мероприятие прошло с полным соблюдением санитарных норм.

Сегодня в честь Дня защитника Отечества в Национальном военно – патриотическом центре в рамках проекта "Жас Сарбаз-Тәуелсіздік тірегі" ряд учащихся школ города вступили в ряды жассарбазовцев и получили официальные удостоверения, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано городским филиалом детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" при поддержке акимата города Нур-Султан, учреждения "Астана Жастары" и Национального военно-патриотического центра.

Встретившись с воспитанниками "Жас Сарбаз" в офлайн-формате, заместитель акима города Бахтияр Макен стал свидетелем принятия присяги жассарбазовцами, а также ознакомился с выставкой роботов, составленной учащимися.

Три года назад Елбасы поручил создать организацию "Жас сарбаз" для взращивания любви к родине, патриотического воспитания молодежи. За это короткое время многие школьники стали жассарбазовцами и добились больших успехов. По поручению Главы государства, жассарбазовцы активно участвуют в благотворительных акциях и показывают пример другим. От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Великой Победы, Днем защитника Отечества. Говорят, что Родина начинается с семьи. Поэтому очень важно с раннего детства приобщать детей к патриотизму, к человеческим ценностям, которые верно служат стране, народу, земле. Мы возлагаем большие надежды на будущее жассарбазовцев, которые сегодня приняли присягу, - сказал заместитель акима города.

Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло с полным соблюдением санитарных норм.

Напомним, что в 2018 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева во всех регионах страны в целях развития военно-патриотического воспитания молодежи было создано юношеское военно-патриотическое движение "Жас Сарбаз". В целях реализации данной инициативы при непосредственной поддержке акимата города Нур-Султан создан и активно работает филиал движения "Жас Сарбаз". Сегодня в столице в 90 школах и 35 колледжах созданы классы и клубы "Жас Сарбаз", количество воспитанников которых превышает 7000 человек.

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