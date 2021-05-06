Жилищные условия ветеранов проверят по всему Казахстану

Утвержден план мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения "Активное долголетие" до 2025 года.

Министерством инициирован мониторинг проживания ветеранов и пожилых людей в медико-социальных учреждениях страны, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках партийного проекта "Ардагерлерді ардақтайық" министерством инициирован вопрос мониторинга проживания ветеранов и пожилых людей в медико-социальных учреждениях нашей страны. В связи с этим утвержден план проверок всех 50 медико-социальных учреждений во всех регионах страны, в которых на сегодня услуги оказываются более 5 тыс. граждан, — сообщил Ерлан Аукенов.

По его словам, мониторинговые группы, созданные во всех 17 регионах, с участием общественности будут проводить проверку условий проживания ветеранов и пожилых людей в организациях.

Итоги позволят к сентябрю этого года выработать меры по улучшению условий проживания в домах престарелых и внести изменения, как в законодательство, так и в нормативно-подзаконную базу, провести инвентаризацию и в случае необходимости инициировать средний и капитальный ремонт в организациях, — добавил вице-министр.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, утвержден план мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения "Активное долголетие" до 2025 года.

Так, например, в план мероприятий предусмотрено открытие центров активного долголетия во всех регионах. Они уже функционируют в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях.

Центры работают по принципу "одного окна" по трем направлениям "активное долголетие", "культура здоровья" и "связь с общественностью". Деятельность каждого центра направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, в том числе на организацию системного досуга, как, например, йога, скандинавская ходьба, повышение ИТ-грамотности, курсы английского языка и многое другое, — заключил Аукенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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