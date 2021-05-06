Почти 300 дорогих шуб пытались вывезти контрабандой из Казахстана

В настоящее время определяется стоимость товаров и выясняются все обстоятельства.

Провоз крупной партии меховых изделий без соответствующих документов пресекли на казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Сырым", передает zakon.kz.

Товар был обнаружен сотрудниками Управления экспортного контроля ДГД по ЗКО совместно с Пограничной службой КНБ 5 мая 2021 года.

В результате осмотра грузового отсека двух автотранспортных средств марки "Iveco", следовавших через государственную границу в Российскую Федерацию, были выявлены незаявленные в товароспороводительных документах товары: шубы в количестве 295 штук, - сообщили в КГД.

В настоящее время определяется стоимость товаров и выясняются все обстоятельства.

Все причастные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству, отметили в комитете.

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