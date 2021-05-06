Экс-министру Биртанову продлили домашний арест в шестой раз

Биртанову продлили домашний арест до 14 июня.

Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 июня, передает zakon.kz.

Продлить срок меры пресечения в виде домашнего ареста до 14 июня 2021 года. Срок домашнего ареста продлен на месяц, - сказал судья.

Суд не изменяет условия выхода из жилища, сказал судья. Это значит, что Биртанов может как и прежде выходить из жилища с 8 утра до 19:00.

Ранее Биртанову продлевали домашний арест уже 5 раз. В последний раз это было 21 апреля. Тогда судья продлила ему арест до 14 мая и разрешила выходить из дома с 8 утра до 19:00.

3 ноября 2020 года в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Биртанова. Отмечалось, что экс-министра подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В суд Нур-Султана за него стали поступать поручительства от известных врачей и общественных деятелей. И 7 ноября его отпустили под домашний арест.

Елжан Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. Он сам подал заявление об отставке в связи с осложнившейся пневмонией и необходимостью лечения.

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