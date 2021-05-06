Как проходит демонстрационный экзамен по требованиям Worldskills

Все выпускники, прошедшие демоэкзамен и получившие Skills Passport, внесены в базу данных молодых профессионалов.

Актюбинский колледж сервиса - один из ведущих и востребованных колледжей региона с 70-летней историей. Он готовит специалистов рабочей профессии сферы обслуживания-поваров, кондитеров, швей, портных. Колледж является полноправным членом Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса и Ассоциации дизайнеров и портных Актюбинской области.

Актюбинский колледж сервиса одним из первых в области ввел сдачу итоговой аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена.

Ввод демонстрационного экзамена был обусловлен тем, что в системе ТиПО произошли структурные изменения, связанные с социально – экономической модернизацией страны, которая невозможна без качественной подготовки кадров.

И в ГПРОНе РК на 2020-2025 г. отражено, что современная система ТиПО развивается в направлении повышения доступности и качества подготовки кадров, включая потребности индустрии. Эти задачи можно решить обновлением методов и технологий обучения, улучшением взаимодействия с работодателями.

Педагоги нашего колледжа считают, что проблему, когда студенты, имея набор теоретических знаний испытывают трудности при применении этих знаний для решения проблемных ситуаций и проблемных задач, можно решить изменив форму итоговой аттестации на демонстрационный экзамен.

Это бы способствовало и повышению конкурентоспособности выпускника.

Демонстрационный экзамен – инновационный элемент системы независимой оценки, необходимый для подтверждения качественной подготовки.

В 2020 году наш колледж провел итоговую аттестацию выпускников по специальности «Швейное производство и моделирование одежды» по трем модулям в форме демоэкзамена.

При подготовке выпускников к экзамену была разработана конкурсная оценочная документация. Данная информация загружена в специализированное программное обеспечения для обработки информации на экзамене (CIS). Демоэкзамен позволил обучающимся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Для оценивания работы привлекли социальных партнеров, которые участвовали и в подготовке обучающихся, корректировке образовательных программ с учетом обучения иностранному языку в рамках профиля специальности, увеличения доли подготовки к демонстрации умений и навыков выпускников в реальных производственных условиях.

Экспертами являлись члены Ассоциации дизайнеров и портных, которые отметили, что студенты успешно справились с выполнением всех модулей. Количество баллов приблизительно на одном уровне, что демонстрирует положительную динамику знаний, умений и навыков, а также развитие профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Главный эксперт положительно оценил работу администрации колледжа по организации повышения квалификации педагогов и подготовки студентов, как к региональному чемпионату, так и к демонстрационному экзамену. Студенты, успешно сдавшие демоэкзамен, получили сертификат с указанием набранных баллов - документ о квалификации, признаваемый современными предприятиями и Паспорт компетенции (SkillsPassport).

Все выпускники, прошедшие демоэкзамен и получившие Skills Passport, внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставлен всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

В текущем учебном году мы проводим итоговую аттестацию в форме демоэкзамена в двух группах данной специальности.

Актюбинский колледж сервиса активно ведет работу по распространению опыта организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена, среди учебных заведений ТиПО: проведен круглый стол совместно с Индустриальным советом и соцпартнерами, выступили с докладом на областном семинаре.

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills , как инструмент оценки качества подготовки кадров в системе взаимодействия работодателей и образовательных организаций - это веление времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!