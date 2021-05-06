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Почти 5 трлн тенге планируют потратить в Казахстане на развитие агропромышленного комплекса

Фото: timeskz.kz 6 мая 2021, 15:53

Реализация проекта постановления потребует из государственного бюджета затраты в сумме 4,9 трлн тенге.

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления Правительства РК "Об утверждении Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы", передает zakon.kz.

Основанием для принятия проекта постановления стало послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

План предусматривает реализацию нескольких направлений.

В частности, по реализации первого направления - повышение производительности труда в 2,5 раза - проект предусматривает реализацию нескольких задач.

В том числе:

  • Цифровизация АПК
  • Повышение уровня обновления технического и технологического оснащения
  • Повышение уровня применения высококачественных семян
  • Повышение уровня внесения удобрений
  • Интенсивное животноводство
  • Рациональное использование земли
  • Увеличение эффекта от аграрной науки для развития АПК
  • Повышение удовлетворенности субъектов АПК в специалистах необходимой квалификации.

Помимо этого, предусматривается насыщение внутреннего рынка продовольственными товарами (в том числе социально значимыми), увеличение экспорта переработанной продукции АПК в 2 раза; формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов.

Как ожидается обеспеченность продовольственными товарами, в том числе социально-значимыми, достигнет 80%.

При этом стабильным доходом будут обеспечены более 1 млн сельских жителей, работу в сельском хозяйстве получат до 500 тысяч человек.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации плана:

  • Повышение производительности труда в 2,5 раза;
  • Увеличение экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 2 раза
  • Вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств;
  • Создание 70 тысяч семейных хозяйств.

Реализация проекта постановления потребует из государственного бюджета затраты в сумме 4,9 трлн тенге.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 14 мая.

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