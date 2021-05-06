Почти 5 трлн тенге планируют потратить в Казахстане на развитие агропромышленного комплекса

Реализация проекта постановления потребует из государственного бюджета затраты в сумме 4,9 трлн тенге.

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления Правительства РК "Об утверждении Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2025 годы", передает zakon.kz.

Основанием для принятия проекта постановления стало послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

План предусматривает реализацию нескольких направлений.

В частности, по реализации первого направления - повышение производительности труда в 2,5 раза - проект предусматривает реализацию нескольких задач.

В том числе:

Цифровизация АПК

Повышение уровня обновления технического и технологического оснащения

Повышение уровня применения высококачественных семян

Повышение уровня внесения удобрений

Интенсивное животноводство

Рациональное использование земли

Увеличение эффекта от аграрной науки для развития АПК

Повышение удовлетворенности субъектов АПК в специалистах необходимой квалификации.

Помимо этого, предусматривается насыщение внутреннего рынка продовольственными товарами (в том числе социально значимыми), увеличение экспорта переработанной продукции АПК в 2 раза; формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов.

Как ожидается обеспеченность продовольственными товарами, в том числе социально-значимыми, достигнет 80%.

При этом стабильным доходом будут обеспечены более 1 млн сельских жителей, работу в сельском хозяйстве получат до 500 тысяч человек.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации плана:

Повышение производительности труда в 2,5 раза;

Увеличение экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 2 раза

Вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств;

Создание 70 тысяч семейных хозяйств.

Реализация проекта постановления потребует из государственного бюджета затраты в сумме 4,9 трлн тенге.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 14 мая.

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