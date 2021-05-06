В Алматы девушка бросилась под автобус

Приложение zakon.kz
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Ее госпитализировали.
Девушка перебегала дорогу и попала под колеса автобуса в Алматы, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 5 мая около 11.40 по улице Навои.
Водитель, управляя автобусом Zhontong, следуя по улице Навои в северном направлении, допустил наезд на пешеход. В результате ДТП пешеход направлен в 7 ГКБ, - информировал начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.
В ведомстве сообщили, что начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК.
В пресс-службе 7 ГКБ и УОЗ Алматы отказались рассказывать о состоянии пострадавшей.
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