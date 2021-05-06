Всю ночь спасали мужчину, потерявшегося в ущелье Аю-Сай

Его нашли спасатели.

5 мая мужчина потерялся в горах в районе водопадов в ущелье Аю-Сай, сообщает zakon.kz.

Спасатели обнаружили пострадавшего, он находился на гребне над одним из водопадов. Подобраться к мужчине не представлялось возможным. Из-за того, что в реках поднялась вода, каждая переправа требовала использования специального снаряжения. Дополнительные сложности составляли скользкие камни, обрывистая местность и темное время суток, - сообщили в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК".

Старшим в оперативной группе было принято решение подняться на оперативном автомобиле выше к космостанции (3200 над уровнем моря) и двигаясь по маршруту пострадавшего спускаться вниз. Продвигаться в таких условиях было крайне опасно. Когда начало светать, спасатели установили с пострадавшим визуальный контакт. На протяжении всей спасательной операции, с пострадавшим поддерживалась связь по мобильному телефону и через дежурную часть РОСО.

Подобравшись к мужчине, найдя наиболее безопасное место, при помощи альпинистского снаряжения ему помогли спуститься.

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