Под Бишкеком украли девушку. Похищение попало на видео

По информации родственников похищенной, пока неизвестно, где она находится. Милиция выехала к дому подозреваемого в похищении.

Под Бишкеком в селе Лебединовка украли девушку, личность подозреваемого установлена. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области, передает zakon.kz.

Инцидент произошел примерно в 23:00. Момент похищения попал на видео, сообщает Sputnik.

С заявлением в милицию примерно в 2 часа ночи обратилась 20-летняя К. Ф. Она сообщила, что ее сестру насильно усадили в машину марки Toyota Estima и увезли в неизвестном направлении.

В ГУВД сообщили, что начато досудебное производство, а личность подозреваемого в похищении установлена. По месту проживания мужчины выехали сотрудники милиции.

По их словам родных похищенной девушки, она еще не найдена, но приходили от "жениха".

Мы пока не знаем, где она. Но приходили родственники парня и сообщили, что девушка согласилась выйти замуж после обряда ала-качуу. Родители не согласны и просят дать поговорить с дочерью, — сообщили родные.

Милиция же пообещала дать подробную информацию позже. Напомним, что в Кыргызстане похищение девушки с целью вступления в брак является уголовно наказуемым деянием.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!