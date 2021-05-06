Мамай пытается увести разговор и уйти от сути претензий – представитель Байбека

От примирения ответчики отказались.

Примирение в суде между Бауыржаном Байбеком и Жанболатом Мамаем не состоялось. Об этом сообщила представитель Байбека Айжан Ташенова, передает zakon.kz.

Сегодня в рамках примирительной процедуры судом проведена онлайн-беседа по иску Б.Байбек к Ж.Мамай и И.Иманбаевой c участием ответчиков. Подчеркну, что согласно закону медиация – это неотъемлемая часть искового производства, обязательная в рамках гражданского процесса. Это требование заложено в статьях 150 и 174 Гражданского процессуального кодекса. То есть именно суд инициирует примирительную процедуру и предоставляет сторонам возможность урегулирования спора. В ходе беседы судья А.Утепова разъяснила сторонам право разрешения спора путем примирения, подчеркнув добровольность этой процедуры, - сообщила Ташенова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Жанболат Мамай в своем выступлении, как и во всех распространяющих недостоверную информацию материалах, ушел от сути заявленных в иске претензий, пытаясь увести разговор в плоскость не имеющих к разбирательству вопросов. От примирения ответчики отказались.

В связи с отсутствием конструктивного диалога, а также отказа ответчиков от предложенных условий по примирению, судьей А.Утеповой принято решение о прекращении беседы. Хочу еще раз напомнить, что суд – это не трибуна для голословных заявлений, политиканства и домыслов. В суде стороны вправе давать объяснения только об обстоятельствах, имеющих отношение к сути спора с обязательным представлением подтверждающих доказательств, - сказала юрист.

Она отметила, что далее в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом в течении 10 рабочих дней с даты подачи искового заявления, то есть с 30 апреля, судом будет принято решение о принятии иска в производство для рассмотрения его по существу.

Напомним, 5 мая Айжан Ташенова сообщила, что Бауыржан Байбек готов пойти на примирение с Жанболатом Мамаем и Ингой Иманбай, в отношении которых подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она отметила, что Бауыржан Байбек отказался от уголовного преследования ответчиков, ограничившись гражданским разбирательством. Его главная цель – установление лживости распространенных Ж.Мамай и И.Иманбаевой сведений, а также восстановление своего доброго имени.

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