В Туркменистане ветеранов обязали сдать деньги на подарки к 9 мая 

Многие ветераны старше 90 лет.

В Туркменистане ветеранов войны и тыла снова обязали сдать деньги на подарки в честь Дня победы, сообщает служба Радио Свобода.

Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском районе Лебапской области. Многие ветераны старше 90 лет. Практика сбора продолжается второй год подряд. Какую сумму взяли в этом году – неизвестно, в прошлом году ветеранам пришлось отдать за подарки 1000 манатов ($286).

Размер денежных выплат и других подарков не уточняется. В предыдущие годы ветеранам в Туркменистане к 9 мая выдали по 200 манатов ($57).

Статус ветеранов Великой Отечественной войны в Туркменистане законодательно закреплен в Кодексе Туркменистана о социальной защите населения.

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