В Акмолинской области поздравили ветеранов

Труженики тыла выразили слова благодарности руководству региона.

В Акмолинской области ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с предстоящим праздником - Днем Победы, сообщает управление внутренней политики.

За годы войны на фронт из Акмолинской области было призвано порядка 90 тысяч человек, вернулись с войны лишь чуть более 37 тысяч. Сегодня в регионе проживает 20 ветеранов войны и более 3000 тружеников тыла.

В поздравительных мероприятиях принял участие аким области Ермек Маржикпаев.

В числе первых руководитель региона посетил труженицу тыла, мать-героиню Казыкен Айткужину. Ветеран труда воспитала 11 детей, имеет 35 внуков и 20 правнуков, награждена подвеской "Алтын алқа". Жила и трудилась в селе Троицкое Зерендинского района. Сегодня Казыкен апа проживает с семьей младшего сына в Кокшетау.

Труженик тыла Казиз Бузаукин в ближайшее время отметит свое 90-летие. По словам аксакала, во время войны он с 12 лет работал в колхозе. Принимал активное участие в освоении целинных земель в родном Зерендинском и Рузаевском районах. До выхода на пенсию вернулся в родной аул и работал механизатором, комбайнером Зерендинского совхоза. За достижения производственных показателей награжден орденом Ленина.

25 лет трудовой биографии ветерана труда Владимира Корябкина посвящены Щучинскому району. В 1955 году после окончания Тимирязевской академии в Москве был распредлен агрономом в Веденовскую МТС Щучинского района Кокчетавской области. Проработал 10 лет директором совхоза "Златопольский". В 1979 году стал начальником вновь образованного объединения "Сельхозхимия", где проработал 15 лет. Награжден орденами "Знак почета", "Дружба народов". На заслуженном отдыхе написал и выпустил книгу о своем жизненном и трудовом пути.

В ходе встреч аким области отметил, что все успехи за годы Независимости достигнуты благодаря самоотверженному подвигу и труду каждого из ветеранов войны и тыла, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В свою очередь, труженики тыла выразили слова благодарности руководству региона за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении.

К слову, к 9 мая ветераны войны Акмолинской области получили единовременные денежные выплаты в размере одного миллиона тенге.

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